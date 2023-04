Hornstein: Drei Tage gratis Öffi-Ticket

„Wir freuen uns sehr, den Hornsteinern ab Mai das VOR KlimaTicket für die MetropolRegion (Wien, Niederösterreich und Burgenland) kostenlos zum Ausleihen anbieten zu können“, verkündet Bürgermeister Christoph Wolf stolz. Damit habe man einen Vorschlag aus der Bevölkerung aufgenommen und leiste „nicht nur einen wichtigen Klimabeitrag, sondern erhöhen auch die Mobilität der Bevölkerung und begeistern vielleicht auch langfristig einen Schnupper-Ticket-User für die umweltschonenden öffentliches Verkehrsmittel“.

So funktioniert es: Alle Bewohner mit Hauptwohnsitz in Hornstein können ab Mai im Rathaus das Jahresticket für jeweils drei Tage pro Monat ausleihen. Damit können Bahn und Bus in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gratis genutzt werden, sowie die öffentlichen Verkehrsmittel der Kernzone 100 in Wien.

„Ich möchte alle Hornsteiner dazu motivieren, das kostenlose Angebot der Gemeinde zu nutzen, um sich selbst einen Eindruck zu machen“, so Wolf abschließend.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.