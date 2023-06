Kulterer wird oberster Friedenssicherer des Burgenlandes

Die offizielle Designierung fand am vergangenen Samstag in Rahmen des Bundestreffens in Wolfsberg statt. Kulterer tritt die Nachfolge des verstorbenen Stabswachtmeisters a.D. Bernhard Lechenbauer an.

39-jährige Siegendorfer bringt als Presseoffizier im Militärkommando Burgenland umfangreiche Erfahrung und Fachkenntnisse mit. „Sein beruflicher Hintergrund und seine Leidenschaft für den Friedensdienst machen ihn zu einem hervorragenden Kandidaten für diese Position“, heißt es von der VÖP.

Die VÖP unterstützt Soldaten, die im Auslandseinsatz waren, fördert das Bewusstsein und die Wertschätzung für ihren Einsatz in der Gesellschaft sowie generell die Ideale des Friedens und der internationalen Zusammenarbeit. In seiner neuen Rolle als Landesleiter des Burgenlandes wird Major Kulterer sich insbesondere darauf konzentrieren, die VÖP bei den jungen Soldaten bekannt zu machen, die sich durch Auslandseinsätze für das Österreichische Bundesheer verdient gemacht haben.

