Für die Technik begeistern: Projekt machte Halt im Gym Kurzwiese

Eine neue Bildungsinitiative will in Kindern Spaß und Neugierde für die MINT-Bereiche (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) wecken. Den Projektnamen „Mintron“ hat die Agentur saintstephens abgeleitet aus der Abkürzung MINT und die Welten von Megatron (Transformer) oder dem Science Fiction-Film „Tron“.

Am vergangenen Dienstag machte Mintron Halt im Gymnasium Kurzwiese in Eisenstadt, wo Unternehmer Andreas Wirth und WK-Präsident Peter Nemeth den Kindern die Wichtigkeit von MINT-Fächern für den Arbeitsmarkt der Zukunft vor Augen hielt. Die Kinder konnten danach naturwissenschaftliche Prinzipien in Workshops spielerisch erlernen.

Mintron. Unternehmer Andreas Wirth aus Steinbrunn, Mario Strasser (saintstephens), Dirketorin Karin Rojacz-Pichler und Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth zeigten den Kindern die Berufswelt von morgen. Foto: Kaiser

