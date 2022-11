Unsittliche Berührungen: Arzt in Eisenstadt vor Gericht

Am Mittwoch dieser Woche wurde am Landesgericht Eisenstadt der Prozess gegen einen Arzt aus dem Südburgenland fortgesetzt, der vier Frauen sexuell missbraucht haben soll, als sich diese nach einer Sedierung im Dämmerschlaf befanden.

Der Arzt hatte sich bereits im Mai nicht schuldig bekannt und hielt diese Verantwortung auch am zweiten Prozesstag aufrecht. Sein Verteidiger verwies auf mögliche Nebenwirkungen jener Medikamente, die zur Sedierung der Patienten verwendet werden.

In der Fachliteratur werde über Zustände sexueller Erregung und sexuelle Phantasien berichtet.

Eine Patientin des Arztes hatte mit ihrer Anzeige am 17. September 2021 die Ermittlungen ins Rollen gebracht. In weiterer Folge gingen zwei weitere Anzeigen von Frauen ein, die ebenfalls angaben, in der Arztordination sexuell belästigt worden zu sein.

Das vierte mutmaßliche Opfer hatte sich erst im Zuge der Berichterstattung über den Missbrauchsprozess bei der Polizei gemeldet. Der Arzt soll bei ihr nach einer Darmspiegelung am 15. Juni 2021 geschlechtliche Handlungen vorgenommen haben, während sie im Aufwachraum auf einer Liege lag.

Sie sei noch benommen gewesen, als sie wahrnahm, dass der Arzt ihren Intimbereich und ihre Brust berührte.

Alle Vorfälle sollen sich zwischen Juni und September 2021 in der Arztordination ereignet haben.

„Haben Sie eine Erklärung für die Häufung in diesem Zeitraum?“, fragte Richterin Doris Halper den Angeklagten. „Ich kann es mir nicht erklären“, sagte dieser.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurden die Videos von den Einvernahmen der mutmaßlichen Opfer gezeigt. Der Prozess war zu Redaktionsschluss noch im Gange.

