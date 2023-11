Am vergangenen Samstag wurde im Wilhelminenhof in Trausdorf, bei 90-prozentiger Wahlbeteiligung, die 8. Bezirkshauptversammlung des Seniorenbundes Burgenland, Bezirksgruppe Eisenstadt turnusmäßig durchgeführt. Bezirksobmann und Leithaprodersdorfer Alt-Bürgermeister Mathias Heinschink wurde ebenso wie seine Präsidiumsmitglieder mit 100 Prozent der Stimmen in all ihren Funktionen bestätigt.