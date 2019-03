Wie sehen Sie den Verkauf des Familyparks? .

Nach 50 Jahren als Familienbetrieb, wird der Familypark St. Margarethen an die Compagnie des Alpes aus Frankreich verkauft. Das ließ die Wogen unter BVZ-Lesern hochgehen. Wir haben die Kommentare mit den meisten Likes zusammengefasst und wollen in der Umfrage am Ende des Artikels Ihre Meinung dazu wissen.