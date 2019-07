Chinesische Musikschule gastiert in Eisenstadt .

Die Österreich-San Marino Freundschaftsgesellschaft lud am Dienstag, 23. Juli 2019, in Kooperation mit der Österreichisch–Chinesischen Gesellschaft (ÖGCF) zum Matinee Konzert eines chinesischen Jugend-Orchesters ins Hotel Burgenland ein. Am Programm der Violinen Gruppe: Johann Strauss' Donauwalzer.