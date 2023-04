Radlobby: Forderung nach mehr Alltagsradwegen

Im „Radland“ Burgenland betont man bei jeder Gelegenheit stolz das hunderte Kilometer lange, bestens gepflegte Radnetz. Allerdings: Die gut ausgebaute und finanzierte Infrastruktur richtet sich vor allem an Touristen, nicht an Alltagsradler, kritisiert die Radlobby Burgenland ebenfalls bei jeder Gelegenheit.

In der Kirchschblütenregion gibt es seit kurzem eine aktive Gruppe der Rad-Enthusiasten. „In der neuen Ortsgruppe der Radlobby Kirschblütenregion setzen wir uns vor allem für die Alltagsradfahrern in den Gemeinden entlang des Kirschblütenradwegs ein“, erklärt der Gruppenverantwortliche Christian Jordan-Lichtenberger: „Der Kirschblütenradweg (B12) und der Neusiedlersee-Radweg (B10) sind zwar als touristische Fahrradrouten in der Region gut etabliert, wir möchten uns aber besonders auch für die täglichen Wege am Rad in und zwischen den Ortschaften einbringen.“

Der „Bicibus“ bringt die Schüler im Fahrrad-Konvoi statt mit dem umweltschädlichen, die Straßen blockierenden Elterntaxi in die Schule. Foto: zVg Foto: Radlobby

Einige Aktionen und Initiativen haben die Zweirad-Aktivisten bereits in die Tat umgesetzt. So gibt es in Breitenbrunn etwa das Angebot „Bicibus“, dass die unbeliebten Elterntaxis vor der Volksschule ersetzen soll - der Umwelt und der Gesundheit zuliebe.

Gemeinsame Ausfahrt am Samstag

Am Samstag lädt die neue Radlobby-Gruppe zur „Radausfahrt zur Kirschblütte“. Geradelt wird dabei gemeinsam mit den Parndorfer Kollegen, Start ist um 9 Uhr beim Spielplatz am Anger bzw. in Parndorf beim Eislaufplatz.

