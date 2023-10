1. Eisenstädter Fahrradgipfel will „Alltagsradverkehr“ stärken

Die Stadt baut seit Jahren Geh- und Radwege aus, um hier zielgerichtet und passgenau zu arbeiten gab es in der Mobilitätswoche (16. bis 22. September) den 1. Eisenstädter Fahrradgipfel. Bürgermeister Thomas Steiner zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Dieses Treffen war lebendiger Austausch mit den Stakeholdern - vom kleinen Gehsteig bis zur großen Radroute durch die Stadt, gab es viele Themen, die wir besprochen haben. Das Ziel ist klar und deutlich: Die Förderung des Alltagsradverkehrs in unserer schönen Stadt. Deswegen werden wir uns in diesem Rahmen auch jährlich in der Mobilitätswoche zusammensetzen.“

Dabei waren unter anderen die Radlobby, Mobilitätszentrale Burgenland, Radvereine der Stadt, Polizei sowie Verkehrsexperten und Vertreter der Politik. Auch Anja Haider-Wallner, Grünen-Klubobfrau, erklärt: „Ich freu mich sehr, dass der erste Radgipfel von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern positiv angenommen wurde. Gemeinsam können wir die großen Herausforderungen angehen, damit Radfahren in Eisenstadt sicherer und alltagstauglicher wird."