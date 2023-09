Rad- und Fußwegoffensive mit neuem Bründlfeldweg und Mandel-Allee

Geplant ist ein parallel laufender Geh- und Radweg mit einer Breite von drei Metern, der von der Straße mit einem Grünstreifen und Bäumen abgegrenzt ist. Gepflanzt werden auf der ganzen ein Kilometer langen Strecke 60 Bäume.

„Verkehrssicherheit ist in Eisenstadt ein wichtiges Thema. Seit zwei Jahren läuft auch eine Offensive, die Rad- und Gehwege massiv auszubauen. Insgesamt investieren wir mittlerweile mehr in diesen Bereich als in den normalen Straßenbau“, ist Bürgermeister Thomas Steiner stolz.

Neben den Arbeiten am Bründlfeldweg beginnen auch jene bei der Mandel-Allee. Es werden dabei zusätzliche Bäume gepflanzt und die Allee um einen Rad- und Fußweg erweitert.

2024 stehen übrigens im kommenden Jahr zwei weitere Großprojekte auf der Agenda: Die Wiener Straße am Oberberg und die Mattersburger Straße. Auch hier gibt es Verkehrssicherheitsmaßnahmen speziell für Radfahrer und Fußgänger.

Zum Einsatz kommen in Eisenstadt auch permanente Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessegeräte. Die Stadt hat davon drei Stück, die alle paar Wochen an einem anderen Standort eingesetzt werden. Diese liefern genaue Zahlen über Intensität und Geschwindigkeit des Autoverkehrs. So wird die ganze Stadt sukzessive gescreent und mögliche Problembereiche oder Veränderungen definiert.

Die letzte Messung im Bereich Bründlfeldweg im Juli 2023 ergab ein Verkehrssaufkommen von ca. 1000 Fahrzeugen pro Tag mit einer Durchschnittsgeschwindgkeit von ca 36 km/h

Bürgermeister Thomas Steiner und Gemeinderat Gerald Hicke wollen mit Schildern anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche zum Zu-Fuß-Gehen bewegen. Foto: zVg Stadtgemeinde

Mobilitätswoche: Gratis Stadtbus und Fußgeh-Offensive

Die Europäische Mobilitätswoche geht von 16. bis 22. September, als erste Maßnahme werden in den nächsten Tagen neue Wegweiser an zehn Standorten, vor allem auf den Parkplätzen, montiert, die Autofahrer zum Zu-Fuß-Gehen motivieren sollen. Zudem wird der Stadtbus in der Aktionswoche für alle gratis unterwegs sein, es gibt auch einen Fahrradgipfel mit Stakeholdern, Polizei und politischen Vertretern.

Neben den Wegweisern stehen auch andere bewusstseinsbildende Maßnahmen auf dem Programm, bei dem vor allem auch die Kindergartenkinder mit speziellen Workshops, wie z.B. „PARKplatz im Gruppenraum“, eingebunden werden.

Dazu geht Bürgermeister Thomas Steiner sowie viele seiner Gemeinderatskolleginnen und -kollegen bei der #MeterMachenInEisenstadt Challenge im wahrsten Sinne wieder mit gutem Beispiel voran. Sie werden in der Zeit der Mobilitätswoche auf das Auto verzichten und ausschließlich per Pedes, mit dem Rad oder mit dem Stadtbus in Eisenstadt unterwegs sein.

Alle sind aufgerufen mitzumachen: Wer unter dem Hashtag #MeterMachenInEisenstadt ein Foto aus dem Stadtbus, beim Radfahren oder beim Gehen im Stadtgebiet auf Facebook postet, hat die Gewinnchance auf Gastrogutscheine von Eisenstädter Lokalen.

Kritik kommt von FPÖ

FPÖ-Stadtparteiobmann Bernhard Skaumal kritisiert: „Für uns bedeutet eine Begebungszone, dass der Pendelverkehr von Kleinhöflein kommend komplett zum Erliegen kommt und viele Autofahrer Ausweichrouten über Kleinhöflein, die Mandelallee und den Kleinhöfleiner Triftweg suchen werden. Ampeln auf der Mattersburger Straße werden auch den Verkehr der Süd-Einfahrt unserer Stadt deutlich verschlechtern und für viele Stehzeiten der Autofahrer sorgen. Es gibt kein gesamtheitliches Konzept zur aktuellen Verkehrsproblematik, obwohl wir als FPÖ Eisenstadt das schon lange fordern.“