Action für Jedermann beim Schwimmfestival .

Jedes Jahr wird Mörbisch für ein Wochenende zum Schwimmsport-Mekka. Am Freitag fand der Muskelcharity-Event statt, am Samstag folgten die sportlichen Highlights. Die BVZ hat einige Eindrücke vom Neusiedler See für euch festgehalten.