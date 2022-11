„Dringend handeln“: Zentgrafs erstes Interview als Bürgermeisterin

Werbung

Bettina Zentgraf und die SPÖ holten die Absolute im Gemeinderat und das Bürgermeisteramt zurück. Die BVZ traf sie zum Interview.

BVZ: Winzerin, Pensions-Betreiberin, studierte Ökonomin —das klingt eher nach einem ÖVP-Lebenslauf. Wieso sind sie Sozialdemokratin?

Bettina Zentgraf: In meiner Schulzeit haben wir uns mit den Parteiprogrammen der vier größten Parteien auseinandergesetzt. Seither bin ich überzeugt, dass die SPÖ das gerechteste Programm hat.

Schreien Sie als Unternehmerin beim Mindestlohn nicht auf?

Zentgraf: Lohngerechtigkeit ist natürlich wichtig, auch wenn es vor allem für kleine Betriebe oft nicht leicht ist. Mehr stören mich aber Gesetze, die Steuerflucht für Großkonzerne ermöglichen. Gerade die Kleinunternehmen sind die Stützen unserer Wirtschaft.

In der Stichwahl wurde Bettina Zentgraf (SPÖ) mit etwa 60 Prozent zur Bürgermeisterin gewählt. Foto: Foto Wagentristl

Wie will die Gemeinde künftig die örtlichen Unternehmen unterstützen?

Zentgraf: Wir wollen als Gemeinde vor allem Berater und Servicestelle für die Wirtschaft sein. Wir hatten eine Start-Up-Beratung im Wahlprogramm. Hier haben wir mehrere Experten im SPÖ-Team, die hier mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Und der Wirtschaftsstandort? Das Betriebsgebiet der Gemeinde ist überschaubar.

Zentgraf: Wir haben überdurchschnittlich viele sehr gute Handwerksbetriebe im Ort. Vor sechs Jahren hat noch Jürgen Marx (ehemaliger Bürgermeister, SPÖ. Anmerkung BVZ) die Erweiterung des Gewerbegebietes eingeleitet. Seither ist leider nichts mehr passiert. Ein Betrieb ist deswegen bereits nach Rust abgesiedelt. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf.

Apropos Erweiterung. Mörbisch hat enorm hohe Baulandreserven. Wie kann man diese mobilisieren?

Zentgraf: Das Problem ist nur auf Landes- und Bundesebene zu lösen. Bei uns gibt es Leute, die mehr als 10 Bauplätze besitzen. Man kann sie aber nicht zum Verkauf zwingen. Natürlich habe ich auch Verständnis, wenn jemand nicht verkaufen möchte. Das Geld am Konto wird weniger Wert, der Grund mehr. Der Fehler wurde in der Vergangenheit gemacht, es gab keine verpflichtende Frist, in der gebaut werden muss. Aber Bauland wird nicht gewidmet, damit jemand Vermögen aufbauen kann, sondern, um leistbaren Wohnraum zu schaffen.

„Einige Themen drängen: Das Bootshaus der Feuerwehr gehört dringend ausgebaggert, das Schilf wuchert wie wild, die Kommunikation mit den Kulturbetrieben Burgenland lief bisher schlecht bis gar nicht.“

Je höher die Baulandreserven, desto schwieriger sind Bauland-Erweiterungen zu argumentieren. Gibt es hierzu Pläne?

Zentgraf: Wir werden Möglichkeiten prüfen, wo man erweitern kann. Derzeit hat das Thema wegen der hohen Baupreise aber nicht oberste Priorität.

Das Seebad führt in Mörbisch zu besonders vielen Diskussionen. Wie stehen Sie zu den Dauerthemen um den See?

Zentgraf: Generell muss man abwarten, wie sich der Wasserstand entwickelt. Davon hängt ein Großteil der Planung ab. Einige Themen drängen aber: Das Bootshaus der Feuerwehr gehört dringend ausgebaggert, das Schilf wuchert wie wild, die Kommunikation mit den Kulturbetrieben Burgenland (KBB; Veranstalter der Seefestspiele. Anmerkung BVZ) lief bisher schlecht bis gar nicht.

Der Parkplatz beim Seebad ist kostenfrei, auch für die Festspielgäste. Gleichzeitig hat die Gemeinde hohe Kosten für die Parkraumbewirtschaftung und bis zu 200.000 Euro Minus im Seebad jährlich. Sehen Sie hier Handlungsbedarf?

Zentgraf: Die Mindestlösung wäre, dass die KBB einen Beitrag leisten. Hier war vereinbart, dass pro Ticket zwei Euro für den Parkplatz an die Gemeinde gehen. Das würde den Großteil des Defizits ausgleichen. Diese Einigung ist allerdings nie zur Praxis geworden, andere Lösungen sind mit zu viel Bürokratie verbunden. Man muss darüber verhandeln, das wurde bisher aber nie gemacht.

Wie steht es um die Pläne für das Pflegekompetenzzentrum?

Zentgraf: Ein möglicher Standort wären die Grundstücke der Gemeinde hinter der Feuerwehr. Hier wollen wir Synergien nutzen. Das Feuerwehrhaus ist mittlerweile zu klein und 40 Jahre alt. Die Frage ist nun: Neubau, Zubau oder Umbau? Von dieser Entscheidung hängt aber auch die Detailplanung für das Pflegekompetenzzentrum ab.

Am gleichen Standort hat die ÖVP ihr Generationenzentrum geplant. Wie sehen Sie das Konzept ihres Vorgängers?

Zentgraf: Wir müssen uns erst ansehen, ob es konkretere Pläne gibt als nur die erste Visualisierung. Es wirkt jedenfalls wie ein Schnellschuss.

