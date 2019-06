Der Andrang zu den Kindervorstellungen sei so groß gewesen, dass zusätzlich zu den geplanten sechs Terminen noch vier Vorstellungen eingeschoben wurden, heiß es am Montag von den Seefestspielen. In den etwa 50-minütigen Sondervorstellungen werden die Schüler von Gernot Kranner als Erzähler durch die Handlung geführt. Ihnen wird die Liebesgeschichte zwischen der Wienerin Lisa und dem chinesischen Prinzen Sou-Chong nähergebracht und sie hören Musiknummern von Franz Lehar. Aufgeführt wird "Das Land des Lächelns" für die Schüler auf einer Bühne im überdachten Innenhof des Festspielgeländes.

"Es ist ganz wichtig, dem neuen Publikum von morgen schon heute das Genre der Operette auf diese einzigartige und eindrucksvolle Art und Weise näherzubringen", betonte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) im Rahmen einer Aufführung für Volksschulkinder. Die Kinderoperette fand 2018 zum ersten Mal statt. Damals kamen 2.000 Schüler zwischen acht und zwölf Jahren. Aufgrund der Nachfrage entschieden sich die Seefestspiele Mörbisch, die vom Land Burgenland und von Sponsoren unterstützt werden, das Projekt heuer weiterzuführen.