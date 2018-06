Beim erstmals verliehenen Jugendrotkreuz–Gesundheitspreis „G’sund leben!“ gewann die Volksschule Mörbisch für ihr Projekt „Wir kneippen uns fit“ den ersten Preis und darf sich über ein Preisgeld in der Höhe von 1.500 Euro freuen. Dieser erstmalig gemeinsam von Land Burgenland, Landesschulrat, Wiener Städtischer Versicherung, Rotem Kreuz und GIVE ausgeschriebene Preis steht unter dem Motto „Gesund durch den Schulalltag“.

Der Wettbewerb richtete sich an alle Klassen, die in der Praxis Projekte zur Gesundheitsförderung umgesetzt haben, die Primärprävention und den Nachhaltigkeitsgedanken zum Ziel hatten. Das Ziel war, den Gesundheitsgedanken bei Schülern zu fördern.

„Ich halte es für sehr wichtig, dass der Gesundheitsgedanke an burgenländischen Schulen großgeschrieben wird. Gesundheit und Gesundheitsprävention haben im Burgenland einen sehr hohen Stellenwert. Nahezu die Hälfte des Landesbudgets fließt in den Bereich Gesundheit und Soziales“, so Landesrat Norbert Darabos.