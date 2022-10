Winzer-Duell in der Stichwahl

Werbung

Am Sonntag dürfen die Mörbischer gleich zum dritten Mal in vier Wochen zur Urne schreiten, in der Stichwahl matchen sich Bürgermeister Markus Binder (ÖVP) und Bettina Zentgraf (SPÖ) um den Sessel des Ortschefs.

m Gemeinderat hat die SPÖ die Absolute geholt und will den Erfolg nun auch in der Bürgermeister-Stichwahl wiederholen. Binder hofft dagegen auf Wählerwanderungen von den Grünen und der FPÖ zur ÖVP. Allerdings: mit 48,4 Prozent hat Zentgraf klar die bessere Ausgangslage.

Die absolute Mehrheit der SPÖ im Gemeinderat „musste ich erst einmal verkraften“, gibt Binder zu, malt sich aber trotzdem gute Chancen aus. Mit einer neuen Plakatserie rührte er nochmals die Werbetrommel: „Jetzt ist es nur noch eine Persönlichkeitswahl, die Parteizugehörigkeit ist bei der Stichwahl noch weniger relevant.“

Während Binder verhindern will, dass die SPÖ zur Absoluten auch das Bürgermeisteramt holt, will Zentgraf überraschend genau das. „Ich wünsche mir als Spitzenkandidatin ein eindeutiges Mandat, um aus einer starken Position unser Programm auch umsetzen zu können. Sonst drohen Stillstand und Blockade und das kann sich Mörbisch nicht noch fünf weitere Jahre leisten“, ist sie überzeugt.

Eine Wahlempfehlung von FPÖ und Grünen gibt es nicht. Grünen-Gemeinderat Michael Bacher meldete sich zuletzt auf Facebook mit Kritik an der laut ihm untätigen SPÖ zu Wort und bekam dabei auch Zuspruch von der ÖVP. Wie die Wählerbewegungen aber ausfallen, scheint derzeit dennoch kaum abschätzbar.

