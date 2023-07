Ganz Mörbisch im Weinglas

Vollbild

Fruchtige Weiße und tiefgründige Rote hatte das Weingut Sommer im Angebot. Andreas, Martin, Tobi und Moni Fischl vom Weingut Kranixfeld freuten sich über eine ausnahmsweise nicht verregnete Weinkost. Viel los vor und hinter der Bar: Winzer Fredi Wagner (2.v.r.) mit Didi, Birgit, Rupert, Michael und Carina. Michaela (links vorne) polterte mit ihren Freundinnen durch die Mörbischer Weinkost. Die Winzerfamilie Manfred, Matthias und Eva Lang verwöhnten von Donnerstag bis Sonntag die Besucher der Weinfesttage. Die Polterer haben sich ein passendes Fest für den Junggesellinnenabschied ausgesucht. Ilse, Nadine, Celine und Markus vom Weingut Tremmel hatten für jeden Geschmack den passenden Tropfen. Die Steirer Josef und Ingrid Bachmann sind so eng mit Mörbisch verbunden, dass sie seit Jahren sogar die BVZ per Abo in die Steiermark bestellt haben.

