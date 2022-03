Leichenfund in Rust

Der aktuelle Fall ist bereits der dritte Leichenfund innerhalb von vier Jahren. Im April 2018 waren Teile einer zerstückelten Frau in der Ruster Bucht gefunden worden. Der Mörder wurde zu lebenslanger Haft und Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Straftäter veurteilt. Im August 2020 dann der nächste grausame Mord: Nahe der Mörbischer Kläranlage wurde in einem Kanal Richtung See ein 21-Jähriger Mann tot aufgefunden. Ein Mordverdächtiger sitzt in U-Haft, es gilt die Unschuldsvermutung.