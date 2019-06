FF Breitenbrunn

Im Einsatz. Rettungsdienst, Feuerwehr, First Responder und Polizei waren in Breitenbrunn am Unfallort. Für die Beifahrerin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Motorradlenker wurde noch ins Krankenhaus gebracht, verstarb dort aber wenig später an den Folgen seiner Verletzungen. Foto: FF Breitenbrunn