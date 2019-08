Der Motorradfahrer aus Eisenstadt dürfte am Nachmittag beim Überholen auf der B16 einen vor ihm nach links abbiegenden Pkw eines Wieners übersehen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Es kam zu einer seitlichen Kollision. "Christophorus 3" flog den 34-Jährigen in das Landesklinikum Wiener Neustadt.