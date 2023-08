Eisenstadt: Festival of Speed, ein Pflichttermin für Motorsport-Fans

Wer auf schnelle, sportliche und seltene Fahrzeuge abfährt, sollte sich den 2. September nicht entgehen lassen und dick im Kalender anstreichen. Die Jungs von der Firma Pressluft laden zum Event Festival of Speed vorm Schloss Esterhazy ein. Von Porsche über Mclarens bis zu Lamborghini und schnelle Motorrädern wird die Palette an exklusiven Autos und Bikes breit und mit Sicherheit für jeden Fan etwas dabei sein. Das Event, bei dem es keinen Eintritt gibt, findet am Schlossplatz in Eisenstadt statt. Los geht die Veranstaltung ab 16 Uhr. Um das ganze Event unvergesslich zu machen wird auch ein DJ für musikalische Begleitung sorgen.