„Bridge sollte man einmal erlebt haben. Um unsere Gäste auf den Geschmack zu bringen, werden wir bei unserem Coffee to help auch einen Show-Tisch installieren“, kündigt Ilse Widder, Präsidentin des Bridgeclubs, an. „Wir hoffen, dass wir viele Gäste am Freitag um 15.30 Uhr im Wirtshaus Müllendorf begrüßen dürfen.“ Caritas-Direktorin Edith Pinter kündigt an: „Ich persönlich lasse mir diesen Coffee to help nicht entgehen.“