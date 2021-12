Mehrere Projekte am Start

Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft B-Süd ist im Bezirk gleich mit mehreren Bauprojekten aktiv. In Müllendorf steht in der Bahnstraße eine Reihen- und Doppelhausanlage zum Mieten kurz vor der Fertigstellung, in der Hyrtlgasse startet der Bau noch heuer.

In der Bahnstraße entstehen derzeit vier Doppelhäuser und zwölf Reihenhäuser in Massivbauweise, Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher inklusive. Die Miete für die etwa 115 Quadratmeter Wohnfläche plus Garten und zwei PKW-Stellplätze beträgt zwischen 1.121 Euro (Doppelwohnhaus).

Zentral neben dem Bahnhof oder exklusiv am Waldrand

Neben dem nahegelegenen Bahnhof kommt demnächst auch noch eine Billa-Filiale in unmittelbarer Nähe hinzu.

Im ehemaligen Aufschließungsgebiet am oberen Ende der Hyrtlgasse entstehen demnächst auch noch zehn Eigentums-Doppelhäuser am Waldrand. Nach der Aufschließung muss die Widmung in Bauland geändert werden. „Verdichtend“ ist der Standort für das Siedlungsgefüge jedenfalls nicht, in der Raumplanung ist eine „Zersiedelung“ wie mit dem Neubau in der Hyrtlgasse in der Regel eher ein Dorn im Auge. Preise für die Häuser in exklusiver Lage gibt es aktuell noch nicht. Der Spatenstich ist noch für Winter 2021 avisiert.

Müllendorf. Am Ende der Hyrtlgasse wird in exklusiver Lage (rote Fläche) gebaut. BVZ

Die Genossenschaft baut aber nicht nur in Müllendorf sondern etwa auch in der Zillingtaler Hauptstraße. Bürgermeister Johann Fellinger ist dabei nicht nur als Ortschef, sondern auch als Geschäftsführer der B-Süd involviert.

Heimspiel für B-Süd in Zillingtal

„Mit der Realisierung dieses letzten Bauteils schließt die B-SÜD ein sehr gut angenommenes Wohnhauskonzept in Zillingtal ab“, kommentiert man bei der Genossenschaft den Bau von weiteren 14 Wohnungen zwischen 50 und 90 Quadratmetern. Eine Kaufoption unter bestimmten Voraussetzungen ist ebenfalls enthalten.