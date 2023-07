Musik-Reihe lockt wieder auf Eisenstädter FuZo

Die Open Air Musik-Reihe wurde von der Stadt während der Pandemie aus der Taufe gehoben, als Indoor-Veranstaltungen untersagt waren. Da die Reihe gut angenommen wurde, findet sich auch heuer wieder an (fast) jedem Donnerstag im Sommer von 18.30 bis 21 Uhr statt. Der Eintritt ist dabei immer frei.

Am Donnerstag waren die Großhöfleiner Western Cowboys an der Reihe, unser Portrait über die Country Band finden Sie hier. Den Anfang hatte Kati Cher in der Vorwoche gemacht, auch die Donnerskirchenerin haben wir bereits portraitiert.

Das weitere Musik-Programm

„Music in the City“ gibt es fast jeden Donnerstag, im Juli gibt es noch Konzerte von Dolce Vita (6. Juli), ABC – Albern Blues Connection (13. Juli), Jazzthat (20. Juli) und MAI_Tunes (27. Juli). Im August folgen SERAFINA feat. Uschi Zezelitsch (3. August), Crowdfleckerl (10. August), Ois&Nix (17. August) und Jacky And The Tree (31. August). Den feierlichen Abschluss der Musik-Reihe bildet am 07. September Cuba Libre.