Uschi Zezelitsch und Serafina rockten die Eisenstädter FuZo

Eigentlich als „Kräuterhexe“ bekannt, bewies Uschi Zezelitsch, dass sie auch musikalisch einiges drauf hat. Gemeinsam mit ihrer Band „Serafina“ legte sie bei der Livemusik-Reihe Music in the City am vergangenen Donnerstag auf der Fußgeherzone einen legendären Auftritt hin.

„Music in the City“ gibt es fast jeden Donnerstag, Die Veranstaltungsreihe bringt auch Crowdfleckerl (10. August), Ois&Nix (17. August) und Jacky And The Tree (31. August) auf die FuZo. Den feierlichen Abschluss der Musik-Reihe bildet am 07. September Cuba Libre.