Stadt- und Feuerwehrkapelle spielte Finale für „Martinee in der City“

Bei der Pestsäule in der FuZo hatten im Zuge der „Matinee in the City“-Reihe bereits die Bauernkapelle St. Georgen, die Militärkapelle, die Polizeikapelle und zuletzt die Winzerkapelle Kleinhöflein aufgespielt. Am vergangenen Sonntag bedeutete das Konzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Eisenstadt das Finale für die "Music in the City"-Reihe.