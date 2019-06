Purbach feierte gleich zwei Feste am Wochenende .

Purbach feierte am sonnigen Wochenende gleich zwei Feste. Der Musikverein Purbach veranstaltete zum 28. Mal das Musikantenfest am Festplatz. Zur selben Zeit fand der Kirschen- und Genussmarkt am Kellerplatz statt. Die BVZ war für euch dabei!