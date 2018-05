Mit zwölf Jahren gab er kleine Opernaufführungen für die Familie, mit 14 komponierte er seine erste Opernouvertüre und mit 16 war er der jüngste Kapellmeister des Burgenlandes. Nun hat sich für den heute 24-jährigen Johannes „Johnny“ Schneider aus St. Margarethen ein weiterer Karrieretraum erfüllt: Er setzte sich beim Probespiel in der Schlagwerkgruppe des Orchesters der Wiener Staatsoper – der Wiener Philharmoniker – erfolgreich durch und wird seine Stelle in der Oper im September 2018 antreten.

Probejahr in der Oper und mit Neujahrskonzert

„Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich realisiert habe, dass sich dieser Traum von mir jetzt erfüllt. Die Chance, dass einem Musiker so was passiert, ist so gering. Das ist ein Wahnsinn!“, schildert er seine Freude.

Schneider erhielt bereits mit fünf Jahren privaten Schlagzeugunterricht bei Peter Szen czy. Ab 2003 absolvierte er ein Vorstudium am Joseph Haydn Konservatorium. Seit 2013 studiert er an der Musik und Kunst Privatuniversität Wien (MUK).

Seither absolvierte der junge Schlagwerker zahlreiche Probespiele und Engagements, etwa an der Wiener Staatsoper, der Wiener Volksoper, beim Gewandhausorchester, Philharmonischen Orchester Graz, Großen Orchester Graz, beim Radio Symphonie Orchester Wien, beim Festival Orchester Mörbisch, dem Tonkünstler Orchester sowie bei den Wiener Philharmonikern.

Nun muss er sein Probejahr in der Oper absolvieren und wird auch bei Konzerten der Wiener Philharmoniker im Einsatz sein: „Ich kenne meinen Dienstplan noch nicht, aber beim Neujahrskonzert im Musikvereinssaal werde ich mitspielen – schließlich soll ich ja zeigen, was ich kann“, freut er sich. Er hofft, dass ihm für eines noch Zeit bleibt: „Bei Konzerten des Musikvereins St. Margarethen möchte ich weiterhin mitspielen, wenn sich das ausgeht.“