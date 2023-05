Bläserklasse startet ab Herbst

Auf Initiative von Martin Ivancsits, Direktor der Zentralmusikschule Eisenstadt und der dazugehörigen Musikschule Hornstein, startet in der Volksschule Hornstein ab nächstem Schuljahr eine eigene „Bläserklasse“. In Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, der Volksschule, der Musikschule und der Jugendblasmusik sollen mit dem Projekt die musikalischen Fähigkeiten der Hornsteiner Kids weiter gefördert werden.

"Die Kinder haben die Möglichkeit, ein Blasinstrument systematisch zu erlernen und von Anfang an in einer Gemeinschaft zu musizieren", zeigt sich auch Bürgermeister Christoph Wolf auf das neue musikalische Angebot. „Wir freuen uns, dass fast alle Kinder des Jahrgangs am neuen Unterricht teilnehmen möchten. Die Anmeldung basiert auf freiwilliger Basis. Über 22 junge Musiker werden im Herbst ihre Ausbildung beginnen", freuen sich auch Ivancsits und die Direktorin der Volksschule Hornstein, Andrea Neukam, auf den Herbst.

