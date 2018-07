In der Musikschule Hornstein geht mit Schulschluss eine Ära zu Ende, denn die langjährige Direktorin und Chorleiterin Doris Szinovats geht in den Ruhestand. Ihren nahenden Abschied feierte sie, wie es sich gehört, mit all ihren Kollegen und Schülern in Form eines Musicals, das so manchen musikalischen Evergreen vom „Dachboden der Musikschule“ hervorzauberte.

Szinovats unterrichtete seit mehr als 30 Jahren Klavier und Gesang und wurde vor 24 Jahren schließlich mit der Leitung der Musikschule Hornstein betraut. In ihrer Arbeit war ihr immer eines wichtig: „Dass die Schüler Freude an der Musik haben. Natürlich hab ich schon auch immer auf die Technik geschaut, aber letztendlich muss es den Schülern Spaß machen“, sagt die „Lehrerin aus Leidenschaft“, wie sie sich auch selbst sieht.

Die Musikschule Hornstein wird im kommenden Schuljahr von der Direktorin der Zentralmusikschule Eisenstadt, Renate Bedenik, mitbetreut: „Danach wird alles neu entschieden“, so Bedenik, die hofft, „dass mir Doris auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht.“