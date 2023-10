Herbstkonzert des Musikvereins: Ein Event für Liebhaber aller Genres

Nächstes Jahr feiert er sein 50-jähriges Bestehen - der Musikverein Oslip. In all den Jahren ist er unverzichtbarer Teil des öffentlichen Lebens in Oslip geworden. Viele wichtige Anlässe rund ums Jahr untermalt er musikalisch. Am frühen Sonntag Abend kam man in den Genuss, das Herbstkonzert des Osliper Musikvereins im Veranstaltungsstadl des Csello erleben zu dürfen. Der 23-jährige Kapellmeister Alexander Gmasz, der auch die Funktion des Bezirkskapellmeisters innehat, dirigierte gekonnt durch das musikalische Erlebnis. Marton Ilyes und Johannes Biegler vom Burgenländischen Blasmusikverband hatten die Ehre, Leistungsabzeichen zu übergeben. Das goldene bekam Alexander Gmasz am Tenorhorn, das silberne der Schlagzeuger Felix Jelleschitz, das brozene sowohl der 14-jährige Elias Radits am Saxophon, als auch der 13-jährige Jonas Gstöttenbauer am Schlagwerk.

Die fleißigen Musikanten erhielten ein Leistungsabzeichen Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Ein Dorf lebt von Traditionen

Besonderen Gefallen fand man an der Vorführung von „Queens Greatest Hits“, aber auch der „Fliegermarsch“, „Austrian Fantasy“, „Curak“, „Großvaters Uhr“, „Ich gehör zu mir“ und weitere Werke wurden vom begeisterten Publikum bejubelt, das dankbar dafür war, dass diese Art der dörflichen Tradition in so hoher Qualität ihre Fortführung findet.

Stolz ist der Musikverein auf seine zwei Jugendorchester „Limene Race“ und „Limeni Piplici“. Bei letzterem gibt man Anfängern die Möglichkeit, beim gemeinsamen Musizieren Erfahrungen zu sammeln. Ermöglicht wird dies durch eine bereits seit vier Jahren bestehende Kooperation mit der Zentralmusikschule in Eisenstadt, die eine „Bläserklasse“ auf die Füße gestellt hat.