Musikschule Eisenstadt räumte bei „Prima la Musica“ ab

Diesmal galt der große Solo-Auftritt den Schlagwerkern und Bläsern. Von Blockflöte, Oboe, Querflöte über Saxophon hin zur Trompete, waren (fast) alle Blasinstrumente lautstark zu vernehmen.

Die Kammermusik widmete sich den Zupf-, Tasten- und Streichinstrumenten. Und so freut es uns, dass wir gleich mit drei Gitarrenensembles, zwei Klavierduos, einem Klaviertrio (Violine, Cello und Klavier) und einem Celloduo vertreten waren.

Eine Neuerung seit der Pandemie: Der renommierte Musikwettbewerb wird auch via Livestream auf YouTube übertragen. „Doch nichts ist schöner, als diese tollen Darbietungen unserer jungen Musiker hautnah mitzuerleben. Die große Spielfreude, auf so einer Bühne zu stehen, spiegelte sich natürlich auch in den Leistungen der einzelnen Teilnehmer wieder“, kommt auch von Direktor Martin Ivancsits Lob für die Jungmusiker. Sein Dank gilt dabei auch den Lehrkräften, „die solche musikalischen Leistungen möglich machen und die jungen Talente auf ihrem Weg unterstützen“, sowie den Korrepetitorinnen Sobin Jo, Linde Devos, Eva Kopf-Ornulad, Ruth Spinder sowie Philipp Jagschitz.

