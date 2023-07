Letzter Gottesdienst von Neufelder Pfarrer Rampler

„Auf den Tag genau 25 Jahre“ wird Pfarrer Herbert Rampler die Evangelische Pfarrgemeinde Eisenstadt/Neufeld geleitet haben, wenn er mit 1. September in Pension geht. Schon am Sonntag stand für ihn aber die letzte Messe am Kalender, denn im Sommer muss Rampler nun noch seinen Resturlaub abbauen. Nach der Messe in Neufeld bedankte sich die Stadt Neufeld beim angehenden Pensionisten für sein jahrelanges Engagement.

Das Gebiet der Pfarrgemeinde umfasst drei Städte und 18 politische Gemeinden - alle im Bezirk außer Mörbisch, Rust, Oggau und St. Margarethen. Die Geschichte der Gemeinde ist eher untypisch: Zu Zeiten der Reformation wurde ein großer Teil der Bevölkerung rekatholisiert. Von Sopron aus erstarkte der Protestantismus dann Anfang des 20. Jahrhunderts wieder, 1904 wurde das Zentrum mit Pfarramt in Neufeld errichtet.

2015 wurde Pfarrer Herbert Rampler von Bürgermeister Thomas Steiner das Verdienstkreuz der Landeshauptstadt verliehen. Foto: BVZArchiv

Keine 120-jährige, aber immerhin eine 25-jährige Geschichte verbindet Rampler mit dem Bezirk Eisenstadt. Nach Stationen in Graz und Leoben trat Rampler mit September 1998 seinen geistlichen Dienst im Nordburgenland an. Mit seiner Gattin bleibt der Geistliche auch in der Pension weiterhin in Eisenstadt zuhause, zuerst stehen aber für die beiden Reisen an - etwa nach Spanien, wo bekanntlich alle drei Weltreligionen die Kultur und Gesellschaft prägten.

Was für PFarrer Rampler sonst in der Pension ansteht? Ganz gemäß seines Berufs und seiner Berufung, antwortet Rampler mit einer Anekdote: „Die ersten drei Wochen werde ich nur im Schaukelstuhl sitzen. Und dann? Dann fange ich langsam an zu schaukeln.“

Ende August wird Rampler feierlich verabschiedet.