Überfall auf Mädchen alarmiert Eltern in Eisenstadt

Werbung

Der Vorfall ereignete sich am 14. Oktober oberhalb der Mittelschule Rosental am Rande des Eisenstädter Schlossparks.

Eine Sportlerin im Teenageralter wartete nach dem Training darauf, abgeholt zu werden. Im Dunkeln näherte sich ein Mann von hinten und begann das Mädchen sexuell zu belästigen. Der Übergriff endete, als ein Auto auf den Parkplatz oberhalb der Schule fuhr und die Szene mit den Scheinwerfern beleuchtete.

Der Unbekannte verschwand, ohne dass die Jugendliche sein Gesicht sehen konnte.

Sie wurde kurz danach abgeholt und erstattete, unterstützt von ihrer Mutter, Anzeige bei der Polizei. „Wir werten alles aus, was an Spurenmaterial vorhanden ist“, sagt Polizeisprecher Helmut Marban. Es könne noch dauern, bis Ergebnisse vorliegen.

Bei der Union Eisenstadt Turnen (UET) nimmt man den Vorfall sehr ernst.

Präsidentin: „Hoffen, dass der Täter gefasst wird!“

„Wir hoffen, dass der Täter gefasst wird“, sagt Karin Ofner, Präsidentin der Sportunion Burgenland. Wichtig sei, dass Eltern und Trainer ein Bewusstsein für den Schutz der Kinder entwickeln.

„Die Trainer machten die Eltern darauf aufmerksam, dass etwas passiert ist“, berichtet Theresa Weiler, Vorstandsmitglied bei der UET.

Sie appelliert an die Eltern, die Kinder bis in die Turnhalle zu bringen und sie von dort direkt aus der Obhut des Trainers wieder abzuholen. Ist dies nicht möglich, sollen die Kinder jedenfalls in Gruppen und nicht alleine unterwegs sein.

Die UET hat 400 Mitglieder, davon 300 Kinder. Jetzt im Herbst wird bereits fleißig für das Nikolo-Schauturnen und die Wettkämpfe trainiert. Oft finden die Trainings am Nachmittag statt, spätestens am Heimweg ist es bereits dunkel.

„Wir sind auch dran, einen Selbstverteidigungskurs zu organisieren“, berichtet Theresa Weiler über einen weiteren Schritt zu mehr Sicherheit.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.