Gemütlicher Austausch im Generationenzentrum Eisenstadt

Die Stimmung war fröhlich und es gab auch praktische Bewegungstipps, die im Alltag leicht Platz finden – alle machten mit. Obfrau Waltraud Bachmaier und Standortkoordinatorin Silvia Vogl bedankten sich bei den KlientInnen für das entgegengebrachte Vertrauen und bei den Ehrenamtlichen für das große Engagement - letztes Jahr halfen die ca. 50 Ehrenamtlichen fast 1.000 Mal - meist Älteren - ihren Alltag leichter bewältigen zu können. Zusätzlich organisiert das Projekt auch Tanzabende und gemeinsame Frühstückstreffen in Eisenstadt, um Gleichgesinnte in der Stadt und in den Ortsteilen zu vernetzen.

Die Stimmung war fröhlich beim gemeinsamen Frühstückstreffen. Foto: zVg Nachbarschaftshilfe

Über die Nachbarschaftshilfe

Das Projekt bietet in 22 Gemeinden im Burgenland kostenlose soziale Dienste, die vom Projekt koordiniert und von Ehrenamtlichen ausgeführt werden.

Zu den sozialen Diensten gehören Fahr- und Begleitdienste zur medizinischen Versorgung, zum Einkauf, Besuchsdienste zu Hause oder mit Ehrenamtlichen gemeinsame Spaziergänge im Ort. So sollen Ältere dabei unterstützt werden, länger in der vertrauten Umgebung bleiben zu können und berufstätige, auspendelnde Angehörige entlastet werden.

700 versicherte Ehrenamtliche sind im Burgenland im Rahmen dieses Projektes engagiert. Seit dem Start in 2014 wurden über 57.000 soziale Dienste koordiniert. Das Projekt ist mehrfach ausgezeichnet und wird von den Gemeinden finanziert, das Land stellt eine Co Finanzierung zur Verfügung.

Obfrau Waltraud Bachmaier bei einem Hausbesuch. Foto: zVg Nachbarschaftshilfe

