Burgenland Extrem: Ausgezeichnete „Green Events“

Öffentliche Anreise, Mehrwegbecher, „Walk for the Climate“ und noch viele Initiativen mehr zeigen, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit und Umweltschutz für das Team hinter Burgenland Extrem hat. Das Trio Michael Oberhauser, Tobias Monte und Josef Burkhardt setzt mit seinem gemeinnützigen Verein seit 2012 Akzente beim Thema nachhaltige Sportevents. Alle Events, von der 24 Stunden Burgenland Extrem Tour über die Lakemania bis zur „School of Walk“ sind „mit pädagogischen Inhalten aufgeladen werden, die Sinn stiftend, erlebnisreich, innovativ und inklusiv“ gestaltet, wie die Organisatoren betonen.

Für ihren langjährigen Einsatz wurde dem Team nun eine besondere Ehre zu Teil: das Sportministerium von Minister und Vizekanzler Werner Kogler und das Umweltministerium von Leonore Gewessler zeichneten „Burgenland Extrem“ mit einem Eintrag in der „Hall of Fame“ der „Green Events“ geehrt.