Neue E-Tankstelle für Hornstein

„Es freut mich, dass wir nun neben dem Rathaus, Industriegebiet und der Reitschule auch bei der Volksschule eine E-Auto-Ladestation in Betrieb nehmen konnten", verkündete Bürgermeister Christoph Wolf stolz. Der Ausbau des Netzes an Ladestationen sieht Wolf als wichtiger Schritt „zur Attraktivierung der Elektromobilität“. Errichtet wurde die Ladesäule in Kooperation mit der Burgenland Energie.

Der Ortschef verweist auch auf die Fördermöglichkeite für private Haushalte, die beim Umstieg auf Elektromobilität unterstützen sollen: So greift die Marktgemeinde den Hornsteinern etwa beim Kauf von Elektrofahrrädern und Elektrofahrzeugen oder beim Aufbau privater Ladepunkte und PV-Anlagen unter die Arme.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.