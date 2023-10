Leithaprodersdorfs langjährige Mesnerin 102-jährig verstorben

Unter großer Anteilnahme wurde in Leithaprodersdorf von der Verstorbenen Abschied genommen. „Durch die Art, wie du dein Leben gelebt hast, hab’ ich eine Ahnung bekommen, wie man’s schafft“, zitierte Pater Stefan Vukits aus einem bekannten Lied und stellte diese Zeile symbolhaft über das Leben der Verstorbenen.

Am 15. April 1921 geboren, war Katharina Meinhart sozusagen eine der ersten richtigen Burgenländerinnen, sie erlebte die gesamte bisherige Geschichte des jüngsten österreichischen Bundeslands mit. Auch ihr persönliches Leben war dabei von Höhen und Tiefen geprägt. Bereits in jungen Jahren verlor sie ihren ersten Mann, eines der drei gemeinsamen Kinder, eine knapp vierjährige Tochter, starb noch davor an Diphterie.

Die Leithaprodersdorferin heiratete ein zweites Mal und bekam einen weiteren Sohn, dann schlug das Schicksal erneut zu: Ihr Mann wurde in einem Unwetter schwer verletzt und musste ein halbes Jahr im Spital verbringen. Bis dahin war die junge Frau neuerlich mit ihren Kindern auf sich alleine gestellt und musste zudem eine Landwirtschaft versorgen. Aufgegeben habe Katharina Meinhart aber nie, betonte Vukits: „Ihr Motto war immer: Der Hergott wird schon helfen!“

So fand die gläubige und engagierte Katholikin letztendlich auch in einem Alter, in dem andere in Pension gehen, ein neues Betätigungsfeld: Mit knapp 70 Jahren begann sie als Mesnerin in Leithaprodersdorf und blieb dieser Aufgabe rund drei Jahrzehnte lang treu. Erst mit Beginn der Pandemie war Schluss, noch „bis vor etwa 14 Tagen“ habe die mehrfache Oma, Uroma und Ururoma aber „nahezu jede Messe und Andacht“ im Ort besucht, so Vukits.