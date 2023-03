Richter im Ruhestand Dr. Walter Huber verstorben

Werbung

Das Landesgericht Eisenstadt gab am Dienstag, 14. März 2023, in einer Aussendung bekannt, dass Hofrat Dr. Walter HUBER, Richter des Landesgerichtes Eisenstadt in Ruhe, am 13. März verstorben ist.

Walter Huber war über Jahrzehnte hinweg eine prägende Richterpersönlichkeit in der burgenländischen Justiz.

Der gebürtige Wiener stammte aus einer Justizfamilie. 1959 kam er als junger Richter ans Bezirksgericht Güssing, wo er seine spätere Ehefrau kennen lernte und mit ihr nach Eisenstadt übersiedelte.

Am dortigen Landesgericht war er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1997 mehr als 30 Jahre lang als Strafrichter tätig und führte den Vorsitz in zahlreichen Schöffen- und Geschworenenverfahren.

Verein für Straffälligenhilfe gegründet

Dabei war es ihm stets ein Anliegen, den Straftätern nach der Haft den Weg zurück in die Gesellschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck gründete er den Verein für Straffälligenhilfe, den er fast 50 Jahre lang mit unermüdlichem Einsatz leitete.

„Wir verlieren mit HR Dr. Walter Huber einen engagierten Richter und besonderen Menschen. Die burgenländische Justiz wird ihm ein ehrendes Andenken wahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie“, heißt es in der Aussendung des Landesgerichts Eisenstadt.

