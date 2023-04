Wimpassing trauert um Stefan Neubauer

Werbung

„Mit Stefan Neubauer verliert Wimpassing einen sehr wertvollen Menschen, der das Leben geliebt hat und nun viel zu früh aus diesem Leben gerissen wurde“, zeigt sich Vizebürgermeister Thomas Menitz tief betroffen: „Als ÖVP Wimpassing wollen wir ,Danke' sagen für seinen Einsatz, seine Verlässlichkeit, und den Zusammenhalt, den er uns in den letzten Jahren gegeben hat!“

Der hauptberufliche Motorrad-Trainer im Fahrtechnikzentrum des ÖAMTC war Gründungsmitglied des Vereins „Dorfgestaltung – unser Wimpassing“ – welcher 2016 als Nachfolger des Tourismusverbands ins Leben gerufen wurde – und dort auch im Vorstand aktiv. Projekte wie etwa ein Kulturweg durch Wimpassing wurden umgesetzt.

Neubauers gemeindepolitisches Engagement begann dann so richtig mit dem Einzug in den Gemeinderat im Herbst 2017. Im Sommer 2021 rückte er in den Gemeindevorstand auf und übte diese Funktion bis Oktober 2022 aus. In diesen Jahren seien mit dem Umbau der alten Volksschule in ein Gemeindezentrum und der Erweiterung des Kindergartens große Projekte angestanden, betont Menitz.

Nach der Gemeinderatswahl im vergangenen Herbst habe der begeisterte Hobby-Segler von sich aus einen Schritt zurück gemacht, um auch mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. Dieser - Neubauer hinterlässt eine Frau und einen Sohn - gelten auch Bürgermeister Ernst Edelmanns (SPÖ) Mitgefühl und Dank, da sie auf den Gatten und Vater „viele Stunden, die er dem Gemeindewohl gewidmet hat, verzichten“ mussten. Den Verstorbenenen werde er als „lebensfrohen, engagierten Mitmenschen“ in Erinnerung behalten. Die Verabschiedung findet morgen, Freitag, statt.

