Fähnchenturnier: Golfclub Donnerskirchen ganz in rot-weiß-rot

Am Nationalfeiertag steht in Donnerskirchen jedes Jahr das Fähnchenturnier am Turnierkalender. Gespielt wird dabei ein Zählwettspiel: Jeder Spieler hat eine vorgegebene Schlagzahl. Ist diese erreicht, wird an der Stelle, an welcher der Ball zuletzt liegen blieb, die rot-weiß-rote Fahne in die Erde gesteckt.

Während die ersten Fahnen schon vor dem Teich bei Loch 14 gehisst werden mussten, schaffte es Sieg Paul Süssner bis zum 21. Loch. Am nähesten am Sieger dran war Reinhold Schweifer, den dritten Platz teilten sich Marion Reinprecht, Christoph Eder und Wolfgang Peppert.

Am 4. November geht es in Donnerskirchen mit dem „Querfeldein“ weiter, am 18. November endet die Turniersaison dann mit „Jäger's Restlturnier“.