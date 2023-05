So gut schmeckt ein Reizthema

Die Worte des Organisators Marko Kovac streichelten die burgenländische Seele: „Unsere Karakterre fand immer in Wien statt. Wir wollten sie aus der Großstadt herausholen und haben uns für das wunderschöne Eisenstadt und das unschlagbare Ambiente des Schlossparks entschieden, denn kein Bundesland Österreichs steht so für Wein wie das Burgenland.“

Seit zwei Jahrzehnten gibt Karakterre Weingütern aus dem mittel- und osteuropäischen Raum eine Bühne, um ihre Produkte präsentieren zu können. Will man Teil des Unternehmens Karakterre werden, muss man seinen Wein biologisch, biodynamisch oder natürlich produzieren, muss authentische Rebsorten fördern, nachhaltig wirtschaften und der Betrieb muss sich in Familienbesitz befinden.

Beim Biowein unterliegen sämtliche Arbeitsprozesse vom Weinberg bis zum Keller strengen Vorgaben: Kontrollbehörden überprüfen den Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide, Fungizide und Herbizide. Das Ziel des biologischen Weinbaus ist es, die Artenvielfalt zu erhalten und Nachhaltigkeit zu fördern.

Bei biodynamischen Weinen gibt es zusätzlich noch strengere Vorschriften. Zur Stärkung der Pflanzen und des Bodens werden natürliche Präparate eingesetzt, die Düngung erfolgt mit Mist und Kräutern, alle Arbeiten richten sich nach dem Mondkalender. Die Überwachung erfolgt von unabhängigen Organisationen wie „Demeter“.

Naturweine sind der neueste Trend. Dabei ist das Credo, bei der Herstellung fast ohne moderne Hilfsmittel auszukommen, den Wein wie vor hunderten von Jahren zu keltern.

Auch im Burgenland ein großes Thema

An diesem Wochenende besuchten hunderte Weinliebhaber und Importeure aus aller Herren Länder die Ausstellung, um Weingüter aus Österreich und dem osteuropäischen Ausland kennenzulernen. Die Motivationen der Besucher waren ähnliche: Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu fördern, Natur pur im Glas zu haben, ein breiteres Spektrum an Geschmäckern kennenzulernen – das hörte man von allen Seiten.

Etliche burgenländische Betriebe präsentierten ihre Weine, so zum Beispiel Birgit Braunstein, die ihr Weingut seit 20 Jahren biodynamisch bewirtschaftet: „Wir haben den Grund und Boden, auf dem wir leben, nur geliehen bekommen und unsere Aufgabe ist es, achtsam damit umzugehen. Es steckt viel Arbeit im Weingarten dahinter, um gesunde, unbehandelte Trauben zu bekommen. Nur mit diesen sind wir in der Lage Weine zu produzieren, die vital sind, die die Landschaft widerspiegeln, die spannungsgeladen sind, weil ihnen nichts weggenommen wird.“

Der Winzer Michael Wenzel aus Rust bewirtschaftet seinen Betrieb seit 15 Jahren biologisch. Ihm gefällt an seiner Arbeit besonders die Tatsache, dass der handwerkliche Aspekt wieder in den Vordergrund tritt: „Die Technologisierung der Nachkriegszeit hat zwar zu fehlerfreien Weinen geführt, aber auch zu einer Standardisierung, Uniformierung und Geschmacksanpassung. Die Seele wurde dem Wein genommen. Ich bin überzeugt, dass eine Pflanze es spürt, ob ein Mensch oder eine Maschine die Arbeit an ihr und um sie herum verrichtet. Durch den Verzicht auf schweres Gerät zerstören wir die Bodenbiologie nicht.“

Ähnliche Töne klingen bei Eduard Tscheppe vom Gut Oggau an, der 2007 ein Weingut gekauft hat und biodynamisch bewirtschaftet. Die Lebendigkeit erhalten, Kreisläufe schließen, die Natur schonen und fördern: das sieht er langfristig als einzige Möglichkeit.

Natur, Wein und heiße Diskussionen

Natürlich wird das Thema der biologischen und biodynamischen Bewirtschaftung im Weinbau sehr kontrovers diskutiert. Gegner dieser Bewegung kritisieren, dass Naturwein nur mit 100 Prozent gesunden Trauben, erstklassiger Hygiene im Weinkeller und genauesten Kenntnissen mikrobiologischer Prozesse möglich seien. Und selbst unter dieser Prämisse wäre das Ergebnis nicht vorhersehbar. Böse Zungen behaupten gar: „Jede Schlamperei im Weinberg und Weinkeller wird heutzutage als önologischer Geniestreich gefeiert“. Und auch Vorwürfe wie „ein Geschmack wie der Sud von Essiggurkel“ und „extrem teuer“ verklingen nicht.

Befürworter hielten - auf der Karakterre von der BVZ darauf angesprochen - dagegen: „Von wegen reinen Wein einschenken! Im konventionellen Weinanbau wird aufgezuckert, angesäuert, filtriert, geschönt, stabilisiert, konserviert. Fad und nichtssagend sind diese Weine, die Geschmacksvielfalt fehlt. Geben wir dem Wein seine Würde zurück! Hören wir endlich auf, die Natur zu zerstören!“

Im Endeffekt - darin sind sich wohl beide Seiten einig - sei es aber die Entscheidung des Konsumenten, für welches Produkt er sich entscheidet.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.