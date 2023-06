Thalia übernimmt zum 20. Juli 2023 die Buchhandlung „Nentwich“ in Eisenstadt. Inhaber Nobert Lattner übergibt „aus persönlichen Gründen“ nach 20 Jahren als Geschäftsführer an den Buchhandels-Kette Thalia. Sie wird die bestehende Buchhandlung mit dem jetzigen Team weiterführen, ebenso soll der Burgenland-Schwerpunkt bleiben, versichert Thalia-Geschäftsführerin Andrea Heumann im BVZ-Gespräch. Neu dazu kommt Thalias E-Reader Tolino und die beliebte Audio-Buch-Sparte. Der Name Nentwich hingegen verschwindet nach 157 Jahren aus der Eisenstädter Buchhandelsgeschichte.

„Schade!“ soll zu „trotzdem schön“ werden

Angesprochen auf die lange Tradition stellt Lattner klar: „Ich hab immer gesagt: Nach mir ist Schluss.“ Obwohl wirtschaftlich sehr erfolgreich, koste das Unternehmerleben - vor allem im Buchhandel - sehr viel Kraft. „Daher bin ich froh, das Zepter an einen professionellen Partner wie Thalia übergeben zu können“, so der 50-Jährige. Er ist überzeugt: „Natürlich ist der Schritt nach über 33 Jahren in der Branche schwer, aber ich bin felsenfest überzeugt: Es ist der absolut richtige.“

Neuer Leiter der ersten Thalia-Buchhandlung im Burgenland wird der 44-jährige Martin Sarrazin, der seit drei Jahren die Thalia-Buchhandlung im 1. Wiener Bezirk führt. Diese übernahm Thalia ebenfalls vom Traditionsunternehmen Kuppitsch, das bis zur Übernahme 230 Jahre alt und damit die älteste Buchhandlung Wiens war. Für Thalia - die im Eigentum mehrerer deutscher Buchhändler und Verleger ist - wird die Nentwich-Filiale der 42. Shop in Österreich.

„Schade“, ruft eine Passantin während des Interviews Lattner zu. Bis zum Interview-Ende werden es drei dieser Abschiedsbekundungen sein. „Ich hoffe ich kann dieses ,Schade' bald zu einem ,Trotzdem schön' machen“, sagt Sarrazin. Vorerst berät ihn Lattner noch, für den es danach erst einmal auf Urlaub geht. Fad wird ihm nicht, er organisiert ja auch Merchandising-Stände für Ewald Tatars Barracuda Music.

157-jährige Firmengeschichte

Im Jahr 1866 gründete Emanuel Nentwich aus Mährisch Budwitz in Eisenstadt bei der Pestsäule eine Buch- und Papierhandlung sowie eine Druckerei und Buchbinderei. Das Unternehmen sollte fünf Generationen lang bestehen und in Spitzenzeiten bis zu 56 Mitarbeiter haben. 1974 übernahm Ur-Enkelin Eva Lattner (geborene Nentwich), zog von der Hauptstraße 9 in die Franz Lisztgasse 1 und erweiterte das Geschäft um den Tonträgerbereich, den ihr Sohn Norbert Lattner zu einem führenden CD-Fachgeschäft ausbaute. 2001 übernahm er die Geschäftsführung, 2006 mietete er sich der Hauptstraße 39 ein, wo es auf drei Etagen und 1.000 Quadratmetern Bücher, Büro- und Schulbedarf, Geschenkartikel, Schultaschen und ein Musik- und Filmangebot gibt. Seine Geschäftskunden in diesem Bereich werden auch weiter beliefert.

(Noch) Nentwich-Geschäftsführer Norbert Lattner. Foto: Foto zVg Nentwich

Thalia-Österreich-Geschäftsführerin Andrea Heumann. Foto: Foto zVg Thalia

