Hornstein Wohin mit der Feuerwehr?

Bei der letzten Gemeinderatssitzung stand erneut das Feuerwehrhaus zur Diskussion. Dieses ist mittlerweile zu klein geworden für eine stark wachsende Gemeinde wie Hornstein. „Ein Fahrzeug steht nun schon fast ein Jahr im Freien“, erklärt Kommandant Robert Szinovatz die Problematik. Daher steht man nun vor der Frage: Umbau, Neubau oder gar eine gänzlich neue Lösung.

„Thema steht ganz oben auf der Prioritätenliste“

Unlängst wurde nun auch die historische Doppelkreuzscheune, die sich im Besitz der „Neuen Eisenstädter Bau- und Siedlungsgenossenschaft“ befindet, als neuer Standort ins Spiel gebracht. Allerdings: hierbei wären wohl zahlreiche Adaptierungsarbeiten notwendig. Da die Scheune unter Denkmalschutz steht, fielen aber auch bei dieser Variante wohl hohe Kosten an.

„Das Thema steht ganz oben auf der Prioritätenliste“, versichert Bürgermeister Christoph Wolf. „Wir haben am Freitag jedenfalls die nächste Besprechung mit der Feuerwehr.“

Mit dem Denkmalschutz habe man bereits erste Gespräche geführt. „Für unsere bisherigen Pläne und Ideen gab es dafür grundsätzlich grünes Licht“, so Wolf. Nun gelte es aber zu klären, was „einerseits zweckmäßiger und andererseits wirtschaftlicher“ sei. Das gelte es nun in Absprache mit der Feuerwehr abzuwägen.

Hohe Kosten für alle drei Optionen

Ein Knackpunkt sei jedenfalls die Finanzierung, zur Option stünde neben der Doppelkreuzscheune ein Neubau oder eine Entkernung des Bestandes plus Zubau von Halle und Mannschaftsräumen.

Mit der Feuerwehr sei man seitens der Gemeinde in stetigem Austausch, wie auch die Floriani bestätigen. Gemeinsam wolle man jedenfalls rasch eine gute Lösung finden, so Wolf. Darauf hofft auch die Feuerwehr.

Allerdings: „Da ist noch alles offen“, sei es laut Kommandant Szinovatz noch zu früh, um etwas Konkretes zur Standortsuche zu sagen. Außerdem sei noch eine Mitgliederbesprechung zum Thema geplant, bei der die Floriani ihre Meinung einbringen können. Eine favorisierte Lösung gebe es für die FF Hornstein daher (noch) nicht. „Wir hoffen jedenfalls, dass wir bald zu einer Lösung finden.“

Wenig überzeugt ist unterdessen die SPÖ vom neu ins Spiel gebrachten Standort Doppelkreuzscheune. „Die Doppelkreuzscheune wurde 1683 gebaut. Daraus ein Feuerwehrhaus zu machen ist wohl nicht gerade einfach“, erklärt Vize-Bürgermeister Rainer Schmitl.

