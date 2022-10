Steinbrunn wieder in roter Hand

Werbung

Isabella Radatz-Grauszer eroberte die Arbeitergemeinde nach fünfjährigem ÖVP-Intermezzo wieder für die SPÖ zurück. Die BVZ traf sie in ihrem neuen Bürgermeisterinnen-Büro zum Interview.

BVZ: Das Bürgermeisteramt ist nicht sonderlich beliebt, viele Ortschefs suchen vergeblich Nachfolger. Wieso tun sie sich das an?

Isabella Radatz-Grauszer: Ich liebe meinen Heimatort. Wenn man etwas verändern will, muss man schon auch anpacken. Aber ich gebe zu, die Entscheidung fiel mir nicht leicht, der Tag hat nur 24 Stunden. Es braucht ein gutes Zeitmanagement, um das Amt mit meinem Beruf als Volksschuldirektorin unter einen Hut zu bringen. Mit der Familie habe ich mich vorher abgesprochen.

Ist ihr Beruf als Volksschuldirektorin ein Vorteil für das Amt? Immerhin sind Vergleiche zwischen Gemeindepolitik und Kindergarten keine Seltenheit.

Radatz-Grauszer: (lacht) Als Volksschuldirektorin braucht man viel Geduld, mehr als in anderen Berufen. Das ist in der Politik sicher kein Nachteil. Zuhören und auf Augenhöhe zu kommunizieren ist hier wie dort essenziell. Und man muss in beiden Funktionen „Nein!“ sagen können.

Was unterscheidet eine SPÖ-Bürgermeisterin von einem ÖVP-Bürgermeister?

Radatz-Grauszer: Ich will die Menschen nicht in Parteien einteilen und nach Parteibuch entscheiden. Die Probleme können nicht in Fraktionen, sondern nur gemeinsam gelöst werden. Ich werde jedenfalls immer das Gespräch suchen. Aber es muss auch klar sein: Wie man in den Wald schreit, so kommt es zurück.

Während viele Gemeinden quasi von einer „One-(wo)man-Show“ geführt werden, gibt es bei der SPÖ Steinbrunn gleich mehrere, auch über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Köpfe. Wie kommt das?

Radatz-Grauszer: Ein gutes Team ist das Allerwichtigste. Bei uns ist es vielen ein Anliegen, sich Zeit zu nehmen, um zusammenzufinden und auch neue Gesichter in die Gemeindepolitik zu integrieren. In unserer Fraktion ist es wichtig, sich Ideen anzuhören und nicht nur für den Schein zusammenzusitzen.

Mit Astrid Eisenkopf sitzt künftig sogar die Landeshauptmann-Stellvertreterin für die SPÖ im Steinbrunner Gemeinderat? Wird sie sich aktiv in die Gemeindepolitik einbringen?

Radatz-Grauszer: Sie hat zahlreiche Vorzugsstimmen bekommen und wird mit ihrer unglaublichen Expertise eine enorme Bereicherung für uns sein. Bisher hatte Steinbrunn keinen guten Draht zum Land und ihn auch nicht gesucht. Das wird sich nun wohl ändern. Astrid meint es natürlich ernst: Vor der ersten Fraktionssitzung diese Woche hat sie erzählt, wie nervös sie ist, weil es für sie die erste Gemeinderatssitzung wird.

Laut ihrem Konkurrenten Franz Niklesz waren die starken Vorfeldorganisationen eine Ursache für ihren Erfolg. Warum ist Steinbrunn hier anders, als andere Gemeinden?

Radatz-Grauszer: Das ist das Produkt jahrelanger Aufbauarbeit, die Kinderfreunde und der Pensionistenverband sind kontinuierlich gewachsen. Unser Team um Andreas Posch hat hier großartige Arbeit geleistet, die neue Kinderfreunde-Obfrau Bernadette Hubmann bringt nun frischen Wind.

Sie haben drei Katastralgemeinden zu führen. Ist das auch dreimal so schwierig?

Radatz-Grauszer: Die Bedürfnisse der Menschen unterscheiden sich in den drei Ortsteilen. Daher sollen auch alle Ortsteile im Gemeinderat vertreten sein, darauf legen wir großen wert. Was die drei eint, ist aber auch die Verkehrsproblematik.

Apropos Verkehr: Wo sind hier die größten Baustellen?

Radatz-Grauszer: Wir führen in allen Ortsteilen Gespräche und planen diverse Maßnahmen, in erster Linie Temporeduktionen. Diese bringen, richtig gemacht, Sicherheit und ein positives Lebensgefühl. Die Radweg-Offensive wird natürlich weitergeführt, auch eine Verbindung nach Müllendorf ist bereits in Planung.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.