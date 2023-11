„Štefaruši“: Zweisprachiges Bekenntnis zur "Macht der Liebe"

Zwei Jahrzehnte ist es her, dass die Freunde Stefan Hoffmann aus Wulkaprodersdorf, Friedrich Kokoschitz aus Steinbrunn, Eduard Schumich aus Oslip und Johann Gludovatz aus Zillingtal auch musikalisch einen gemeinsamen Weg einschlugen. „Štefaruši“ - ein Konstrukt aus den beiden Worten „Štefana dovaruši“, was so viel bedeutet wie„Stefan's Freunde“ - war geboren.

Stefan Hoffmann gilt als „Gründervater“ des „stimmigen“ Quartetts. Der passionierte Wünschelrutengeher war auch bereits bei der ursprünglichen Formation der seit Mitte der 1960er Jahren aktiven, über die Bezirksgrenzen hinaus legendären Band „Moonshots“ mit von der Partie. Stolz verweist der 75-Jährige zudem auch immer wieder auf seinen Stammbaum, demzufolge er ein Nachfahre Joseph Haydns sein soll.

Liebeslieder aus der Feder von Stefan Hoffmann

Auftritte von „Štefaruši“ sind im Laufe der Jahre eher rar geworden, mit ihrer kürzlich im Pfarrheim Wulkaprodersdorf präsentierten, neuen CD gaben die Freunde nun aber wieder einmal ein kräftiges Lebenszeichen. „Die Macht der Liebe“ beinhaltet - wie der Titel unschwer erahnen lässt - zwölf Lieder über die Liebe, acht davon in kroatischer und drei in deutscher Sprache, ein Lied ist „gemischtsprachig“, wie es heißt. Alle Melodien wie auch Texte stammen aus der Feder von Stefan Hoffmann, aufgenommen wurde im Studio von Friedrich Kokoschitz.

Neue CD „Die Macht der Liebe" Foto: zVg hkdc

Herausgeber der CD ist das Kroatische Kultur- und Dokumentationszentrum (hkdc). Nach einem Buch über den Zillingtaler „Kultur-Motor“ Stefan Kokoschitz (die BVZ berichtete) ist das nunmehrige Projekt mit „Štefaruši“ bereits Teil 2 einer neuen Serie. Mit dieser bittet das hkdc jene vor den Vorhang, „die oft abseits der breiten öffentlichen Wahrnehmung etwas für die Gemeinschaft tun und dabei die kroatische Sprache nicht vergessen“, wie hkdc-Vorsitzender Martin Ivancsics erklärt. Pro Jahr sind zwei diesbezügliche Projekte geplant, jeder Bezirk soll so nach und nach abgedeckt werden - als nächstes ist der Bezirk Oberpullendorf an der Reihe.

Das Interesse an der CD-Präsentation war groß. Foto: zVg hkdc

Die CD „Die Macht der Liebe“ kostet 15 Euro und ist beim hkdc sowie bei Stefan Hoffmann erhältlich.