Der Gemeinderatssaal war berstend voll, der Einladung von Bürgermeister Ernst Edelmann war man gerne gefolgt. Tagesordnungspunkt eins war wieder einmal der Kindergarten. Zwar war nach langem Hin-und-Her im Mai letztendlich ein eingruppiger Zubau beschlossen worden, es hatte hier über den Sommer eine Neuentwicklung gegeben: Ein Gastwirt war an Edelmann herangetreten und der Gemeinde sein rund 200 Jahre altes Gasthaus zur Pacht mit Kaufoption angeboten. Ein Deal, der Edelmann zum Rechnen motivierte: „Nach 20 Jahren wären wir mit dieser Option kostengleich wie mit einem Neubau – und haben ein weiteres Grundstück.“

Vizebürgermeisterin Marion Pöschl (ÖVP) erinnerte an das Forsthaus in Hornstein: „Die haben auch geglaubt sie bekommen es um 1,5 Millionen und im Endeffekt waren es drei Millionen.“ Ihr Entschluss stand fest: „Wir stimmen für den Neubau, da wissen wir, was wir bekommen.“

Dass beide Seiten gute Argumente hatten, merkte man am Abstimmungsverhalten der FPÖ, die nicht einheitlich abstimmte. „Das ist in einer Demokratie nun mal so“, betonte Hans Ackerbauer.

Kosten von rund einer Million Euro

Der Vorschlag des Bürgermeisters wurde abgelehnt, eine Mehrheit fand die Variante des Zubaus mit den Stimmen der ÖVP und Teilen der FPÖ.

Auf die Gemeinde kommt nun eine weitere Baustelle und Kosten von rund einer Million Euro zu. Danach soll das Kapitel Kindergarten endgültig abgeschlossen sein: Der Anstieg der Kindergarten-Anmeldung wurde bereits gebremst durch eine vorsichtigere Umwidmungs-, Bau- und Zuzugspolitik.

Drei Ansuchen bekamen im Laufe der Sitzung allerdings noch ihre Umwidmung. Wenn auch eine davon eher eine Berichtigung als eine Umwidmung war: Ein Haus in Friedhofsnähe war bei der Digitalisierung der Gemeindepläne versehentlich auf „Friedhof“ gewidmet. Jetzt ist es wieder Wohnfläche.