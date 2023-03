Neue Schiene Designobjekte aus Loretto von Steinmetz-Betrieb Strack Design

Lesezeit: 3 Min AG Alexandra Gollubics-Prath

Unikat. Tisch, dessen Form an einen Diamanten erinnert. Foto: Fiandre, Fiandre

D er Steinmetz-Betrieb Strack Design hatte zuletzt mit der Gravur für das Holocaust-Mahnmal in Wien von sich reden gemacht. Im 35. Jahr seines Bestehens betritt das Familienunternehmen nun neues Terrain und stellt in Kooperation mit einem italienischen Partner speziell kreierte Gefäße für Pflanzen und Möbel her.