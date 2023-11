Hornstein: Erster Bewohner am Areal der alten Bandfabrik

Die Marktgemeinde wächst und entsprechend wird aktuell auch fleißig gebaut. Etwa am Areal der ehemaligen Bandfabrik, die 2018 abgerissen wurde. Die Neue Eisenstädter baut dort derzeit 20 Reihenhäuser hinter Feuerwehrhaus und Doppelkreuzscheune.

So stand bei der Reihenauslage im Getreideweg die erste Übergabe an die neuen Eigentümer an – die jungen Hausbesitzer wurden dabei auch gleich von Bürgermeister Christoph Wolf begrüßt. Bis Sommer 2024 sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein. Zwei Häuser sind aktuell noch zu haben.

Die neuen Reihenhäuser am Getreideweg in Hornstein. Foto: Neue Eisenstädter

In der Fabriksgasse hat die Neue Eisenstädter zudem 16 weitere Reihenhäuser geplant: „Der erste Bauteil startete mit 20 Reihenhäusern. Im zweiten Bauteil kommen weitere 16 Reihenhäuser hinzu“, beschreibt die Neue Eisenstädter ihr Bauprojekt auf historischem Boden. Alle Häuser sind unterkellert und haben einen Garten. Zur Option stehen sowohl Miete, als auch Kauf.