Aufputz für Volksschule

„Unsere Kinder werden in Zukunft im Außenbereich also nicht nur Orte haben um gemeinsam zu Lernen, sondern auch Rückzugsorte, aber auch gute Bedingungen zum Spielen, Sporteln und Austoben“, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner. So sind etwa Outdoor-Klassenzimmer, Naturspielplatz, Fußballplatz, viele Sitzmöglichkeiten und Hochbeete mit Kräutern geplant.

Das Projekt wird von der Stadt in enger Zusammenarbeit mit Lehrern und der Schulleitung umgesetzt. Die Planungen sind Mitarbeitern des Magistrates sowie der Firma Maly gemacht worden. Die Arbeiten beginnen in der schulfreien Zeit und sollen mit Beginn des kommenden Schuljahres abgeschlossen werden.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.