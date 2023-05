Die Krönung aus Zagersdorfer Sicht

Seit bald vier Jahren ist der Doktor der Politikwissenschaften aus Zagersdorf nun schon in der österreichischen Botschaft in London tätig, ein Großteil davon war von der Pandemie geprägt: „2020 war die Stadt noch richtiggehend leergefegt, jetzt ist es wieder wie zuvor. Nicht zuletzt durch die Krönung von Charles III. sind wieder sehr, sehr viele Touristen unterwegs, die Metropole pulsiert.“

Vor allem in der Woche vor der Krönung habe man sich einer ganz besonderen Stimmung in der Themse-Stadt nicht entziehen können, erzählt der 35-Jährige: „Ich komme auf meinem Arbeitsweg am Buckingham Palace vorbei, da hat man diverse Vorkehrungen sozusagen live beobachten können. Generell wurden die Häuser festlich mit der Nationalflagge, dem Union Jack, geschmückt, an jeder Ecke gab es Souveniers zu kaufen und nicht zuletzt in den Medien war das Ganze eine Riesen-Sache.“

Vorbereitung der Teilnahme des Bundespräsidenten

Auch in beruflicher Hinsicht beschäftigte Gavenda das royale Großereignis: „Die Vorbereitungsarbeiten für die Teilnahme von Bundespräsident Alexander van der Bellen lagen zum Teil in unseren Händen.“

Die Inthronisation selbst hat der England-Fan dann aber ganz klassisch vor dem Fernseher verfolgt: „Erstens hat man da einfach den besten Überblick und zweitens haben wir einen acht Monate alten Sohn, mit ihm wollten wir uns nicht unter die Menschenmenge mischen. Ich kenne aber schon einige, die sozusagen zum Buckingham Palace pilgerten und das, obwohl das Wetter alles andere als einladend war. Aber es war auch wirklich ein historisches Ereignis, mich hat besonders die Parade nach der Krönungszeremonie beeindruckt.“

Mit den Briten gefeiert hat der Zagersdorfer aber sehr wohl: „Tags darauf war ich zu einer Feier anlässlich der Krönung eingeladen. Das war sehr nett und ungezwungen.“ Unter dem Motto „The Big Coronation Lunch“ versammelten sich am Sonntag generell im ganzen Land Menschen bei unzähligen Festen – so war es auch bei Queen Elizabeth vor 70 Jahren gewesen, diese Tradition wollte man aufrecht erhalten.

Auch der Wochenbeginn stand im Vereinten Königreich noch ganz im Zeichen der Krönung, die Bevölkerung kam in den Genuss eines zusätzlichen freien Tags: der Montag wurde zum Feiertag erklärt, an dem man sich für wohltätige Zwecke engagieren sollte, so Gavenda.

Englisches „Intermezzo“ geht in finale Phase

Für den Jung-Papa samt Familie endet übrigens im Sommer der England-Aufenthalt: „Wir werden immer für vier Jahre zugeteilt. Man bekleidet prinzipiell zwei Auslandsposten hintereinander, dann geht es zurück nach Wien.“ Wohin ihn sein Job als nächstes führen wird? Let‘s see ....

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.